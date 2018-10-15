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Parmağına saplanan yüzüğü itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Parmağına saplanan yüzüğü itfaiye çıkardı

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir çiftçinin parmağına saplanan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yardımcı Mahallesi kırsalında arazide çalışan çiftçi Bedir Güneş, biçerdöver merdiveninden inmek isterken sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek saplandı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamadı.

Hastaneye çağrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yüzük, doktor gözetiminde mini motorlu testere ile kesilerek çıkarıldı.

Güneş'in tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye parmak sıkışma Şanlıurfa yüzük

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