Parmağına saplanan yüzüğü itfaiye çıkardı

Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir çiftçinin parmağına saplanan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri çıkardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yardımcı Mahallesi kırsalında arazide çalışan çiftçi Bedir Güneş, biçerdöver merdiveninden inmek isterken sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek saplandı.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamadı.
Hastaneye çağrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yüzük, doktor gözetiminde mini motorlu testere ile kesilerek çıkarıldı.
Güneş'in tedavisi sürüyor.
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum