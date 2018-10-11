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Parmağında sıkışan çelik yüzüğü itfaiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Ahmet Demircan'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Ahmet Demircan'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı. Yenişehir Mahallesi'nde oturan Ahmet Demircan, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Ahmet Demircan, başarısız olunca şişen parmağı için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Demircan'ın parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Ahmet Demircan parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Ahmet Demircan'ın hastane doktoruna ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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