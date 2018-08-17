Parmağında sıkışan yüzüğü AFAD ekibi çıkardı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Haydar Gezmez'in (16) parmağında sıkışan yüzük, hastanenin acil servisinde, AFAD görevlilerince kesilerek alındı.
Haydar Gezmez, sağ elinin yüzük parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Sağlık görevlileri de yüzüğü çıkaramayınca AFAD'dan yardım istendi. Hastaneye gelen AFAD görevlileri, Haydar Gezmez'in parmağında sıkışan yüzüğü 5 dakikalık operasyonla keserek aldı.
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