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  4. Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı

05.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Malatya’da balkondaki demir yüzüğe parmağı sıkışan 12 yaşındaki çocuk, demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da balkondaki demir yüzüğe parmağı sıkışan 12 yaşındaki çocuk, demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin gerçekleştirdiği 30 dakikalık müdahale ile çocuğun parmağı yüzükten çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Onur isimli çocuk evlerinde oynarken parmağını balkondaki çamaşır asma demirine sıkıştırdı. Durumun fark edilmesinin ardından çocuğun ailesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler demir profil kesildikten sonra bu parça ile birlikte küçük çocuğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İtfaiye ekipleri hastanede doktor gözetiminde yürüttükleri 30 dakikalık bir müdahale ile Onur’un sıkışan parmağını yüzükten çıkardı.

Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı

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