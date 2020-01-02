Parmak bebeğe ışığı gösteren operasyon

125 gün yoğun bakımda kaldı Tam 125 gün yoğun bakımda kalan Sümeyye bebeğe burada yapılan muayenelerde prematüre bebeklerde görülen ve tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanan "prematüre retinopatisi" hastalığı teşhisi koyuldu. Herkesin kör olacağını söylediği Sümeyye bebeğe Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız önce kuvözde enjeksiyonla müdahale etti. Hastalık nüksedince bu kez lazer uyguladı ve Sümeyye bebek kör olmaktan kurtuldu. Prematüre retinoptisi hastalığının 32 haftadan önce 1500 gramın altında doğan ve uzun süre kuvözde kalan bebeklerde görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, 1500 gramın altında doğan bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığının ortalama yüzde 45 olduğunu, doğum haftası ve kilosu düştükçe riskin daha da arttığını belirtti.

Tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık

Sümeyye bebeğin kilosunda ve haftasında ise bu riskin yüzde 90 olduğuna değinen Dr. Beyazyıldız, “Sümeyye’nin damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uyguladık. Çünkü göz damarları gelişmemişti. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Sonrasında lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık" dedi.

"Çok zordu ama şu an görüyor"

Yaşadığı mutluluğu anlatan anne Nurgül Koç ise, "Görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmedi. Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği de söylendi. Görmeyebileceği ama tedavisinin de olduğu söylendi. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zordu. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor" ifadelerini kullandı.

