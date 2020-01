Parmak bebeğe ışığı gösteren operasyon

Tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık

Sümeyye bebeğin kilosunda ve haftasında ise bu riskin yüzde 90 olduğuna değinen Dr. Beyazyıldız, “Sümeyye’nin damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uyguladık. Çünkü göz damarları gelişmemişti. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Sonrasında lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık" dedi.

"Çok zordu ama şu an görüyor"

Yaşadığı mutluluğu anlatan anne Nurgül Koç ise, "Görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmedi. Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği de söylendi. Görmeyebileceği ama tedavisinin de olduğu söylendi. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zordu. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor" ifadelerini kullandı.