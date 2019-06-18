Parmak bebek yaşam mücadelesini kazandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki özel bir hastanede 730 gram olarak dünyaya gelen İlknur Ecem bebek, 4 aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 400 grama ulaşarak hastaneden taburcu edildi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan Gülderen ve Sinan Döner çiftinin 4 ay önce erken doğuma bağlı olarak prematüre bebekleri dünyaya geldi.

Ailesinin ismini İlknur Ecem koyduğu ve 730 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak 2 kilo 400 grama ulaşan Ecem bebek, hastaneden evine gönderildi.

Kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşayan Döner çifti, bu zorlu süreçte kendileriyle yakından ilgilenen Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve hastane personeline teşekkür etti.

