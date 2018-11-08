"Parmak bebek" zorlu yaşam mücadelesini kazandı

Kuvözde tedavi altına alınan parmak bebek Livanur, kalp ve akciğer arasında yer alan ve doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken bir damarının kapanmaması nedeniyle nefes alıp vermede sıkıntı yaşadı.

Mersin'de yaşayan Beyza ve Fatih Baykar çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken, hamileliğin 23'üncü haftasında anne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

- "O aslında büyük bir savaşçı"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehtap Durukan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Livanur Ravza'nın yaklaşık 3,5 aylık bir tedavi süreci yaşadığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Yoğun bakım tedavisi esnasında daha 700 gramken kalp ameliyatı geçirdi. Başarılı bir ameliyat sonrasında daha hızlı kilo almaya başladı. Prematüre doğduğu için sorunları oldu. Gözüyle ve bağırsaklarıyla ilgili sıkıntıları oldu ama tamamından başarıyla geçti. O aslında büyük bir savaşçı. Onu 3 kilograma ulaşmasının ardından taburcu ettik. 1 haftadır da annesiyle beraber kalıyor. Mutlu, iyi ve keyfi yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi artık büyüyecek ve bundan sonra inşallah çok sağlıklı bir hayatı olur."

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt da bebeğin doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken kalbindeki bir damarın kapanmamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.