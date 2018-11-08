HABER

"Parmak bebek" zorlu yaşam mücadelesini kazandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Mersin'de 23 haftalıkken 670 gram olarak dünyaya gelen ve doğumdan sonra kalp ameliyatı geçiren Livanur Ravza bebek, yaşam savaşını kazanıp uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi - Doktor Mehtap Durukan Tosun: - "Yoğun bakım tedavisi esnasında daha 700 gramken kalp ameliyatı geçirdi. Başarılı bir ameliyat sonrasında daha hızlı kilo almaya başladı" - "Prematüre doğduğu için sorunları oldu. Gözüyle ve bağırsaklarıyla ilgili sıkıntıları oldu ama tamamından başarıyla geçti. O aslında büyük bir savaşçı"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de 23 haftalıkken 670 gram olarak dünyaya gelen ve doğumun ardından kalp ameliyatı geçiren Livanur Ravza bebek, 3,5 aylık tedavinin ardından yaşam savaşını kazanıp taburcu edildi.

Mersin'de yaşayan Beyza ve Fatih Baykar çifti, büyük bir heyecanla ikinci çocuklarını kucaklarına alacakları günü beklerken, hamileliğin 23'üncü haftasında anne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada sancılarının başladığı belirlenen anne Beyza Baykar, doğuma alındı. Normal doğumla 670 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Baykar, prematüre kızına Livanur Ravza adını verdi.

Kuvözde tedavi altına alınan parmak bebek Livanur, kalp ve akciğer arasında yer alan ve doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken bir damarının kapanmaması nedeniyle nefes alıp vermede sıkıntı yaşadı.

Livanur bebek, ilaç tedavisine cevap vermeyince doğumundan birkaç gün sonra 700 gramken kalp ameliyatına alındı.

Başarılı bir ameliyatla damarındaki delik kapatılan Livanur bebek, 104 gün kuvözde kalıp, 3 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi.

- "O aslında büyük bir savaşçı"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehtap Durukan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Livanur Ravza'nın yaklaşık 3,5 aylık bir tedavi süreci yaşadığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Yoğun bakım tedavisi esnasında daha 700 gramken kalp ameliyatı geçirdi. Başarılı bir ameliyat sonrasında daha hızlı kilo almaya başladı. Prematüre doğduğu için sorunları oldu. Gözüyle ve bağırsaklarıyla ilgili sıkıntıları oldu ama tamamından başarıyla geçti. O aslında büyük bir savaşçı. Onu 3 kilograma ulaşmasının ardından taburcu ettik. 1 haftadır da annesiyle beraber kalıyor. Mutlu, iyi ve keyfi yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi artık büyüyecek ve bundan sonra inşallah çok sağlıklı bir hayatı olur."

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt da bebeğin doğumdan birkaç gün sonra kapanması gereken kalbindeki bir damarın kapanmamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Bu durumun erken doğan çocuklarda genelde karşılaşıldığını anlatan Özyurt, "Bu bebeğin de kalbini ve solunumunu zorlayan, hayatını tehdit eden ciddi bir delik vardı. Biz önce bunu ilaçla tedavi etmeye çalıştık. Yanıt vermeyince deliği kapatmak için ameliyat yapıldı. Bu ameliyatın ayrıcalığı, ameliyathanede olmadan kuvözün içerisinde hastanın başında, hastanın nakli olmadan bir ameliyat gerçekleştirildi." dedi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Derya Aydın Şahin bebeğin akciğer ve kalp arasındaki açıklığın kapanmasının ardından sorun yaşamadığını söyledi.

Bebeği ameliyatın ardından yeni doğan bakımda izlediklerini anlatan Şahin, bundan sonra kalple ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Üsküplü saksafon sanatçısı, Antalya'da sağlığına kavuştuÜsküplü saksafon sanatçısı, Antalya'da sağlığına kavuştu
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecekSosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp ameliyatı Mersin

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.