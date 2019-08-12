Parmak bebekler yaşama tutundu

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Yolbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miran ve Cihat bebeğin 24 haftalıkken, hastanede yapılan ameliyatla dünyaya geldiklerini söyledi.

Ölüm riski yüzde 90'nın üzerinde olan bebekler, doktor ve hemşirelerin yoğun tedavi ve bakımının ardından hayata tutundu.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA- Diyarbakır'da, 24 haftalık olarak doğan 750 ile 830 gram olan iki bebek, müşahede altında tutulduğu Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata tutundu.

"Neredeyse bir avuca sığacak kadar küçüklerdi. Her iki anne de ölüm riski bulunması nedeniyle çok umutsuzdu. Sürekli endişe duyuyordu." ifadesini kullanan Yolbaş, şu bilgileri verdi:

"Bebekler ilk başta nefes almakta çok zorlanıyorlardı o nedenle onlara solunum desteği sağladık. Onları mümkün olduğunca anne sütüyle besledik. Dış ortamda ki enfeksiyonlardan koruduk. Allah'ın yardımı, annelerinin dualarıyla artık anneler bebeklerini kucaklarına alıp emzirebiliyor."

- "470 gram doğup, yaşayan bebeğimiz var"

15 yıl öncesine kadar 24-25 haftalık bebeğin yaşama şansının yüzde 15 olduğunu son 10 yılda sağlıktaki gelişmelerle oranın yüzde 70 çıktığını anlatan Yolbaş, "Dünyada gelişmiş hangi teknoloji ve tedaviler varsa bizde aynısını uyguluyoruz. Bizdeki bebeklerin yaşama oranıyla Avrupa'daki bebeklerin yaşama oranı arasında hiçbir fark yok. Miran ve Cihat sağlığına kavuştu. 21 haftalık 470 gram doğup, yaşayan bebeğimiz var." diye konuştu.

Miran Acar bebeğin annesi Merve Acar, Batman'dan Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildiğini öğrendiğinde çok endişelendiğini aktardı.