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Parmak emme alışkanlığı rahatsızlıklara davetiye çıkartıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Diş Hekimi İlke Kardelen, çocuklarda sık görülebilen parmak emme alışkanlığı hakkında aileleri uyardı.

Parmak emme alışkanlığı rahatsızlıklara davetiye çıkartıyor

Diş Hekimi İlke Kardelen, çocuklarda sık görülebilen parmak emme alışkanlığı hakkında aileleri uyardı. Kardelen, bu alışkanlığın erken fark edilip tedavi edilmediği takdirde; üst çene darlığı, çapraz diş kapanışı gibi rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi.
Çocuklarda en sık rastlanılan zararlı alışkanlıkların başında parmak emmenin geldiğini ifade eden Diş Hekimi İlke Kardelen, bu alışkanlığın bazı rahatsızlıklara yol açtığını söyledi. Kardelen, "Bu alışkanlık zamanında önlenmediği takdirde önde açık kapanış, üst çene darlığı ve dişlerde çapraz kapanış gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Parmak emen çocuğun emdiği parmakta da zamanla deformasyon olabilir. Bu zararlı alışkanlık ne kadar erken önlenirse süt ve daimi dişlerin bu alışkanlıklardan zarar görmesi o kadar azalacaktır" dedi.
Kliniklerine gelen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun iki yaşından beri işaret ve orta parmağını emdiğini kaydeden Kardelen, küçük kızın bu alışkanlığı nedeniyle ağız ve diş yapısının bozulduğunu söyledi. Küçük kızın alt ve üst dişleri arasında çok büyük bir boşluk oluştuğunu anlatan Kardelen, "Hastamızı değerlendirdikten sonra tedavisini planladık. Parmak emmesini önlemek için ağzına yeme ve içmesini engellemeyecek sabit bir ‘aparey’ yerleştirdik. Bu sayede hem parmak emme alışkanlığını ortadan kaldıracağız hem de dişleri tekrar olması gerektiği yere gelecek" diye konuştu.
Aparey hakkında bilgi veren Kardelen, "Apareyimiz arka dişlere bağlı bir dil tutucudan oluşur. Bunu arka dişlere yerleştirerek hastanın dilinin öne gelmesini ve parmağını emmesini engellemesini sağlıyoruz. Çok rahat ve pratik bir kullanımı var. Kısa sürede sonuç alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu

Parmak emme alışkanlığı rahatsızlıklara davetiye çıkartıyor

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