Parmak izi okuyucu ile fotoğraf çekti!

Parmak izi tarayıcı, normal şartlarda akıllı telefonlardaki güvenliği arttırmak için üretildi. Ancak Ntelas46 adlı bir Reddit kullanıcısı, bu teknolojiyi çok daha farklı bir amaç için kullandı. Akıllı telefonların pek çoğunda optik ya da ultrasonik parmak izi okuyucu olduğu düşünülürse, durum gerçekten de vahim sonuçlar doğurabilir. Hadi gelin onun ne yaptığına yakından bakalım.

PARMAK İZİ OKUYUCUSUNDAN FOTOĞRAF ALDI

Ntelas46 adlı bir Reddit kullanıcısı; Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı bölümüne gittiğinde ekranda küçük bir pencere açıldığını fark etti. Bu pencerede yer alan görsel sayesinde, parmak izinin fotoğrafını aldı. Böylece artık elinde fotoğraf şeklinde parmak izi kaldı.

Mi 9T’deki ekrana gömülü parmak izi tarayıcının aldığı görüntüler, kullanıcılara anlık olarak gösterilebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar, bunlara rahat bir şekilde erişim imkanı yakalıyor. Optik parmak izi tarayıcıdan alınan görüntüler oldukça düşük çözünürlüklü, bulanık ve titreşimli olmasından dolayı kullanıma pek müsait değil.

Bu durum her ne kadar eğlenceli gibi görünse bile, aslında çok büyük güvenlik açıklarına neden oluyor. Fotoğrafların bir şekilde kötü niyetli insanların eline geçmesi büyük sorunlar yaratabilir. Sizce parmak izi okuyucular gerçekten de güvenlik sağlayabiliyor mu?

The Witcher dizisi için sürpriz karar

