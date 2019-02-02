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Parmak izi paylaşımı ile 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Parmak izi paylaşımı ile 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı ile son 3 ayda 2 bin 765 faili meçhul olayın aydınlatıldığını açıkladı.

Parmak izi paylaşımı ile 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı ile son 3 ayda 2 bin 765 faili meçhul olayın aydınlatıldığını açıkladı. Ayrıca, FETÖ ve PKK terör örgüterine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izinin sisteme kaydedildiği de belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile geçen yıl Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi'nin (APFIS) karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalandı. İki kurumun sistemlerindeki parmak izlerini karşılıklı birbirine açmasıyla birçok faili meçhul olay da çözüme kavuştu.
2 BİN 765 FAİLİ MEÇHUL
Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı sayesinde, 231 PKK, 61 FETÖ, 62 öldürme, 145 uyuşturucu, bin 685 hırsızlık olayı, 581 diğer olaylar olmak üzere son 3 ayda toplam 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olaylarda alınan 7 bin 844 parmak izi ise 3 bin 687 farklı kişi ile irtibatlandı.
ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI AYDINLATILDI
1 Ağustos 2011 tarihinde, Van-Hakkari karayolu Gedikbaşı köyü mevkiindeki el bombası ve ateşli silahlarla yapılan, 1 astsubayın şehit, Başkale eski Kaymakamı Blgehan Bayar'ın da yaralanması ile sonuçlanan saldırı da bu sayede aydınlatıldı. Olayda elde edilen faili meçhul kalan parmak izleri, Emniyet ve Jandarmanın karşılıklı parmak izi entegrasyonu sonucunda sistemde yeniden sorgulandı. Yapılan sorgulamanın ardından olayı gerçekeştiren terörist tespit edilerek, olay aydınlatıldı.
Geçen yıl Haziran ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin terör örgütü mensubu Gaffari Yorulmaz’a ait olduğu tespit edildi. Gaffari Yorulmaz’a ait parmak izlerinin OPTES veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü.
9 TERÖR OLAYI AYDINLATILDI
Geçen yılın Temmuz ayında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Üçtaş Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır, etkisiz hale getirilmişti. Mehmet Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, 9 faili meçhul terör olayının sorumlulularından olduğu saptandı.
15 BİNDEN FAZLA PARMAK İZİ SİSTEME KAYDEDİLDİ
Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çöp ve boş arazilere atılan FETÖ terör örgütüne ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ile PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel materyaller de kriminal laboratuvatlarda tek tek inceleniyor. FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait 32 bin 727 delilden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de Emniyet ve Jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-FETÖ kitaplarında parmak izi tespitler
-Parmak izi çalışması
-Parmak izi ve avuç içi uzmanı açıklama
-Jandarma kriminal daire başkanı açıklama
Haber: ANKARA, (DHA)

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