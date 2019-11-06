HABER

Parmak izinden cinsiyet belirlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

BARTIN Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen, 'zeki' sistemlerle olay yerinde belirlenen parmak izinin hangi parmak olduğu ve sahibinin cinsiyeti tespit edilebilecek.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen, 'zeki' sistemlerle olay yerinde belirlenen parmak izinin hangi parmak olduğu ve sahibinin cinsiyeti tespit edilebilecek.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve patent koordinatörü öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu danışmanlığında tamamladığı doktora tezinden üreterek, 2016'da yaptığı patent başvurusu sonuçlandı. Eyüp Burak Ceyhan, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca incelemeli patent belgesi verilen 'zeki' sistem hakkında konuştu. Ceyhan, "Bu patentin önceki patentleri olan 'Parmak İzinden Cinsiyet Tanıyan Zeki Sistem' çalışmasından en önemli farkı, olay yerinden temin edilen parmak izinin geliştirilen zeki sistem sayesinde hangi parmak olduğunun otomatik tespit edilmesidir. Ayrıca bu parmağa ait dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zeka algoritmasının otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin cinsiyetinin yüzde 97 başarı oranı ile tespit edilebilmesidir" dedi.

Eyüp Burak Ceyhan, elde edilen sistemin özellikle kriminal alanlarda, suçlu tespitinde şüpheli sayısını düşürdüğünü, böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

DAVA VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Geliştirilen sistemin, dava ve soruşturma süreçlerinin hızlı işlemesinde katkılar sunacağını da vurgulayan Ceyhan, "Bu zeki sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile sadece parmak izi sisteme verilerek kişinin kadın veya erkek olduğu anlaşılmaktadır. Sistem şöyle çalışıyor, olay yerinde kalan parmak izi çeşitli yöntemlerle alındıktan sonra geliştirilen sisteme aktarılıyor. Alınan parmak izinin tek veya çift merkezli olduğu görüntü işleme teknikleriyle otomatik tespit ediliyor. Kaç merkezli olduğuna göre farklı yöntemler devreye girerek, yapay zeka aracılığıyla bu parmak izinin sahibinin kadın mı, erkek mi olduğunu yüzde 97 gibi yüksek bir başarıyla tahmin ediyor. Bu sistemin emniyet, jandarma ve MİT'in kriminal birimlerinde dava ve soruşturma sürecinde hem zamanın hem de harcanan enerjinin azaltılmasını sağlayacağı düşünülüyor" diye konuştu.

TESTLERİ YAPILDI

Geliştirilen sistemin testlerinde 2 bin 520 parmak izinin kullanıldığını aktaran Eyüp Burak Ceyhan, "İşlemlerin otomatik olarak yapılması için masaüstü tabanlı, web tabanlı ve mobil tabanlı bir yazılım da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile parmak izinden kişinin cinsiyetini yüksek bir oranda başarıyla tahmin edebilen zeki bir sistem geliştirilmiştir" dedi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Gümrük Muhafaza 24 bin adet kaçak ilaç ele geçirdiGümrük Muhafaza 24 bin adet kaçak ilaç ele geçirdi
Sakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştıSakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.