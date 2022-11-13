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Parmak izinden tespit edilecek! Çöp atıp doğayı kirleten şimdi yandı, uygulamaya destek yağdı: Tüm ülkede yapılsın

13.11.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık alanları kirleten kişilerin parmak izlerini alarak haklarında adli işlem başlatıyor. Atıklardan alınan parmak izlerine sahip olan kişiler, çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte söz konusu uygulama hakkında sosyal medya kullanıcıları yorumda bulundu. Bir kullanıcı, ''Müthiş. Gerçekten uygulansın 1 aya mum gibi olur millet'' ifadelerini kullandı.

Parmak izinden tespit edilecek! Çöp atıp doğayı kirleten şimdi yandı, uygulamaya destek yağdı: Tüm ülkede yapılsın

Isparta'da Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor. Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından adli işlem yapılıyor.

"Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, AA muhabirine, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi.

AA-20221112-29423490-29423485-ISPARTADA_DOGAYI_KIRLETENLER_ATIKLARDAKI_PARMAK_IZLERINDEN_TESPIT_EDILIYOR

''ÇEVREYİ KİRLETENLERİN TESPİTİ DEVAM EDİYOR''

Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor." diye konuştu.

AA-20221112-29423490-29423486-ISPARTADA_DOGAYI_KIRLETENLER_ATIKLARDAKI_PARMAK_IZLERINDEN_TESPIT_EDILIYOR

UYGULAMAYA DESTEK YAĞDI: TÜM ÜLKEDE YAPILSIN

Söz konusu uygulumaya sosyal medyadan adeta destek yağdı. Alınan kararın çokdoğru ve güzel olduğunu belirten kullanıcılar, ugulamanın tüm ülkede yaygınlaşmasını isterken; "Tüm ülkede acilen yapılsın." "Gercekten cok sevindim, guzel seylerde oluyor." "Müthiş. Gerçekten uygulansın, 1 aya mum gibi olur millet" yorumları geldi.

PARMAK İZLERİ KARIŞIR MI?

Öte yandan bazı kullanıcılar ise uygulamayı doğru bulmazken, bir çöpten çok sayıda kişinin parmak izi çıkabileceğini söyledi.

AA-20221112-29423490-29423487-ISPARTADA_DOGAYI_KIRLETENLER_ATIKLARDAKI_PARMAK_IZLERINDEN_TESPIT_EDILIYOR


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