Parmak izinin rakibi gözün iris tabakası fotoğrafla sanata dönüşüyor

İSTANBUL, (DHA) -DÜNYA üzerinde yaşayan her insanın parmak izi gibi kendine özel olan gözün iris tabakasının fotoğraf çekimi yapılıyor. Fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, “İnsanların gözündeki iris tabakası tıpkı parmak izimiz gibidir, her insandaki bu farklılık fikrinden yola çıkarak kişilerin irisinin fotoğraflarını çekiyor ve bunlardan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkartıyoruz” dedi.

Her insanın parmak izi kendine özeldir ve kimlik belirlemede birinci kriterdir. Ancak teknoloji ve tıbbın birlikteliği parmak izi gibi her insanın kendine özel ve taklit edilemez bir özelliğini daha ortaya çıkardı. Yeryüzündeki her insan gözünün iris tabakası da parmak izi gibi biricik ve özeldir. Gözün bu özel bölgesi, artık kimlik belirlemede güvenlik sektöründe parmak izi gibi kullanılmakta ve göz okutucular, bazı havalimanlarında da yerini almaya başladı.

Gözün iris tabakası, fotoğraf tekniğiyle sanata da dönüştürülüyor. İris tabakasının fotoğraflanması için teknik çalışmalar gerçekleştiren fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, kişiye özel görüntüleri ölümsüzleştiriyor. Sanatçı ve ekibi çektikleri iris tabakası görüntülerini çeşitli boylarda tablolar, kolye ve bileklik gibi tasarım ürünlerine dönüştürerek sanat eserleri yaratıyor.