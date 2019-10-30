Parmak izlerinden kimlikleri belirlenen 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince kaçak göçmenlerle askeri yasak bölgede yakalanan ve parmak izlerinden kimlikleri belirlenen PKK/KCK şüphelileri M.Ü. ve Ö.Ü., mahkemece tutuklandı.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesi yakınlarında, hudut karakolu ekiplerince 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş hazırlığında olan bir grup kaçak göçmen yakalandı. Grup, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aralarında yer alan 2 şüphelinin, yapılan parmak izi karşılaştırmasında, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan açıkta dosyaları bulunan M.Ü. ve Ö.Ü. oldukları belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen M.Ü. ve Ö.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

