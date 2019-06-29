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Parmak kopmasında ilk 2 saat önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

İş kazaları sonrası tecrübeli bir sağlık ekibinin gerçekleştireceği mikro cerrahi, kazazedenin kısa sürede hayata dönmesini sağlayabiliyor.

Parmak kopmasında ilk 2 saat önemli

İş kazaları sonrası tecrübeli bir sağlık ekibinin gerçekleştireceği mikro cerrahi, kazazedenin kısa sürede hayata dönmesini sağlayabiliyor. Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “İlk 2 saatte operasyon önerilirken kopan uzvu taşımak da başarıda önemli bir etken” dedi.
İş kazaları, mikro el cerrahisinde en büyük yüzdeye sahip vaka olarak biliniyor. İyi bir tanı-tedavi-rehabilitasyon süreciyle kopan parmağın yerine dikilmesi gibi vakalarda zamanlamanın hayati önem taşıdığını söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Estetik, Rekonstrüktif, Plastik ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “Çok ezilmiş bir elde hemen cerrahi işlem yapmayabilirsiniz. İlaçlarla destekleyip belli saatler sonrasında cerrahi yapılabiliyor. Tabii ki hastanın tansiyon, kalp, şeker gibi rahatsızlıkları da olabilir. Bunların da değerlendirmeye alınıp ameliyat kararının alınması gerekir. İlk 2 saatte yapılan ameliyatların başarı oranı çok yüksektir. Kısmi kopmalarda parça yoksa rekonstrüktif cerrahi yöntemlerle, hastanın vücudunun başka bir yerinden onu tamamlıyoruz. Asla kısaltma yoluna gitmeyiz. Tam kopmalar olduğu zaman, parmak eksikliği olduğunda o parmağın bütünlüğünü sağlamak ilk amacımız. Daha sonra diğer fonksiyonları sağlayacak ameliyatları da yapıyoruz” diye konuştu.
Kopan uzuv nasıl taşınmalı?
Op. Dr. Murat Kaan Sözer, kopan parmağın taşınması ve iyileşme süreciyle ilgili de şunları söyledi: Kopan uzvu alıp temiz bir havluya, beze 1-2 kat kalınlıkta sardıktan sonra buza temas etmeyecek şekilde buzların olduğu bir torbanın içine koymak, en mükemmel yöntemdir. Buzla temas olduğu zaman kopan parçanın içindeki kan, dokular arası sıvı kristalleşir ve böylece çürüme başlar. İmkân varsa nitrojen tankına da konulabilir. İlk 2 saatte kopan uzuv getirildiğinde başarı oranı çok yüksek olur. Ama 6 saate kadar yaptığımız vakalar da var. Kopan uzvun suya konulması da yanlış. Ancak revirde izotonik dediğimiz sıvılar varsa onlara bilgili personelce konulabilir. Bir parmak koptuğu zaman damarları, kemikleri ve kirişleri var. Bazen kirişler tam iyileşebiliyor ama kemik tam iyileşemeyebiliyor. Bunu beklemeniz ya da ikinci bir operasyona almanız gerekebiliyor. Her şey yolunda giderse 1 ayda iyileşme sağlanır. 1 ay sonrasında fizik tedavi süreci olur. Bu tür hastalara 2 aylık bir heyet raporu düzenleriz. 2 aydan önce işe başlayamazlar.

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