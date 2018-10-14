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Parmakları kapı korkuluğuna sıkışan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da sokakta oyun oynarken sağ el parmakları demir kapı korkuluğuna sıkışan Muhammed Aslan (7) yaralandı.

Parmakları kapı korkuluğuna sıkışan çocuk yaralandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da sokakta oyun oynarken sağ el parmakları demir kapı korkuluğuna sıkışan Muhammed Aslan (7) yaralandı. Aslan'ın eli, itfaiyenin kestiği demir korkulukla birlikte götürüldüğü hastanede çıkarıldı.
Olay, bu sabah Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Muhammed Aslan'ın sağ el parmakları, kapı korkuluğuna sıkıştı. Aslan'ın çığlığ sesin duyan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğun elinin sıkıştığı bölümü keserek sağlık ekiplerine teslim etti. Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan'ın eli demir korkuluktan çıkarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Parmakları kapı korkuluğuna sıkışan çocuk yaralandıParmakları kapı korkuluğuna sıkışan çocuk yaralandı

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