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  4. Parmakları koptu, eli parçalandı! Av tüfeği bir anda patladı

Parmakları koptu, eli parçalandı! Av tüfeği bir anda patladı

30.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde av yapan bir kişinin parmakları kullandığı silahın kazayla ateşlenmesi sonucu koptu, elinin bir bölümü ise parçalandı.

Parmakları koptu, eli parçalandı! Av tüfeği bir anda patladı

Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde meydana geldi.

PARMAKLARI KOPTU, ELİNİN BİR BÖLÜMÜ PARÇALANDI

Edinilen bilgiye göre E.K. sabah saatlerinde kendisine ait ruhsatlı silahla avlanmaya çıktı. Silahın kazayla ateşlenmesi nedeniyle E.K.’nin parmakları ve elinin bir bölümü parçalandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı E.K.’yi önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan E.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ateşlenen tüfek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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