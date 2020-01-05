Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Esma Yirmibeş, resim yapmak için 10 parmağın gerekli olmadığını kanıtladı. Eksik parmaklarla dünyaya gelen 19 yaşındaki genç kız, 3 yaşında resim yapmaya başladı, onlarca tabloya hayat verdi. Üniversiteyi kazanan Esma’nın şimdiki hedefi ise tablolarını bir sergi çatısı altında toplamak.

İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Esma Yirmibeş, azmin engellerin üstesinden gelebileceğini kanıtladı. İki elinde toplam 4 parmakla dünyaya gelen Esma, 3 yaşında çizim ve boyama yaparak resme başladı. Annesi, babası ve öğretmenlerinin desteği ile yeteneğini geliştiren genç kız, Nişantaşı Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünü kazandı. Öğretmenlerinin ve ailesinin takdir ettiği Esma, “Resim yapmak için 10 değil, 4 parmağın yeterli olabileceğini herkese göstermek istedim” dedi.

"AİLEM VE ÖĞRETMENLERİM DESTEK OLDU"

Resme olan ilgisini ilkokulda keşfettiğini belirten Esma Yirmibeş, “Resim derslerinde arkadaşlarımla çizimler yapıyorduk. Arkadaşlarım da çizimlerimi çok beğenerek bana destek oldular. İçimde hep bir heves vardı ve çize çize bu yeteneğimi İlkokulda resim kursuna başladım. Lisede grafiğimi geliştirmek istedim ve grafik tasarımı okudum. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde çizim kursuna başladım. Lisede öğretmenim destek oldu. Önce ben kendime inandım. Ardından ailem, kardeşim, öğretmenim beni destekledi” diye konuştu.