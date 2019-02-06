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Parmaklıklar ardında minik kalpler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bursa Kent Konseyi Gençlik Konseyi üyeleri, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğünde aileleri ile kalan çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.Ziyarette Kent Konseyi üyeleri cezaevindeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Parmaklıklar ardında minik kalpler

Bursa Kent Konseyi Gençlik Konseyi üyeleri, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğünde aileleri ile kalan çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.
Ziyarette Kent Konseyi üyeleri cezaevindeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Projenin koordinatörü Begüm Melisa Aktaş, “Mayıs 2017 yılında Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan çocuklar için bir yardım kampanyası başlattım. “Parmaklıklar Ardında Minik Kalpler”, anneleri ile kalan 0-6 yaş grubunda ki çocuklar için başlattığım bir projedir.Akabinde bu projeyi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan cezaevinde bulunan çocuklarımız için hayata geçirdik” diye konuştu.
Aktaş, “Cezaevinde doğmuş, gökyüzüne ufak bir avlu harici bakmamış, parka gidip oynamamış, hapishaneyi kendi evleri olarak bilen, mahkumlardan, gardiyanlardan, memurlardan başka kimseyi görmemiş veya çocukluğunun en güzel zamanında annesi ile cezaevine girmiş olan çocuklara biraz olsun çocuk olduklarını hissettirebilmek, yüzlerini gülümsetebilmek ve parmaklıkların özgürlüğe açılan kapısında onları düşündüğümüzü ve önemsediğimizi biraz olsun onlara hissettirebilmek için böyle bir proje yapmaya karar verdim. Lise son sınıfta Antalya L Tipi Cezaevi için yapmıştım ve okul için Bursa’ya gelince buradada yapmak istedim. Üyesi olduğum Gençlik Meclisi ile paylaştım ve bana ellerinden geldikçe destek oldular” dedi.

Parmaklıklar ardında minik kalpler

Parmaklıklar ardında minik kalpler

Parmaklıklar ardında minik kalpler

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