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  4. Parola "bayrak" dediler, yaşlı çiftin 60 yıllık birikimini aldılar

Parola "bayrak" dediler, yaşlı çiftin 60 yıllık birikimini aldılar

23.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı çiftin 60 yılda biriktirdiği 21 cumhuriyet altınını aldı.Yozgat’ın Divanlı Mahallesi’nde ikamet eden Salih ve Satı Yılmazer çiftini telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, Salih Yılmazer’in hırsızlık suçuna karıştığını söyleyerek evde bulunan altınları incelemeye alacaklarını ve bunun için de eve sivil ekip göndereceğini söyledi.Telefondaki kişi, Salih Yılmazer’den eve gelecek sivil ekibe parola sormasını istedi.

Yozgat’ta kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı çiftin 60 yılda biriktirdiği 21 cumhuriyet altınını aldı.
Yozgat’ın Divanlı Mahallesi’nde ikamet eden Salih ve Satı Yılmazer çiftini telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, Salih Yılmazer’in hırsızlık suçuna karıştığını söyleyerek evde bulunan altınları incelemeye alacaklarını ve bunun için de eve sivil ekip göndereceğini söyledi.
Telefondaki kişi, Salih Yılmazer’den eve gelecek sivil ekibe parola sormasını istedi. Parolanın da ‘bayrak’ olduğunu kendisine bildirdi. Parolayı doğru söylediği takdirde evde bulunan altınları sivil ekibe vermesini söyleyen dolandırıcı, Yılmazer çiftini uzun süre telefonda oyaladı. Eve gelen kişiye parolayı soran Salih Yılmazer de evde bulunan 21 Cumhuriyet altınını teslim etti.
Uzun bir aranın ardından teslim ettikleri altınların gelmediğini fark eden yaşlı çift dolandırıldıklarını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kapsamlı araştırmanın ardından zanlıyı Kayseri’de altınlarla birlikte yakaladı. Zanlının altınların bir kısmını bozdurduğunu belirleyen jandarma ekipleri de kalan altınlar ve bir miktar parayı yaşlı çifte teslim etti.
İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını anlatan Satı Yılmazer, “Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, eşimin hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Eşimin kimliğini olay yerinde bulduklarını söyledi. Sonra da eve kadar geldi. Kendi elimle içeri götürdüm. Altınları kutu ile getirdim adama teslim ettim o da hiçbir şey demeden aldı gitti. 70 yaşındayım ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Şikayetçi olduk. Altınlarım jandarma geri getirdi. Herkese çok teşekkür ederim. 60 yıllık birikimimiz bu zamana kadar biriktirdik” dedi.
Salih Yılmazer de, “Bana telefon geldi, bir hırsızlık olayına karışmışsınız diye beni uyardılar. Telefonu hiç kapattırmadılar. Biz de köydeyiz, araştırma yapıyoruz dediler. Evden çıkmayın dediler. Telefonu da kapatamıyorum. Sana parola vereceğiz dediler, yanına gelen adam sana doğru parola söylerse altınları ver dediler. Evin önüne bir adam geldi, eve girdi. Altınları bizden aldı. Parmak izi alacağız inceleyeceğiz dedi. Buna 21 tane cumhuriyet altını teslim ettik. İnceledikten sonra sana geri getireceğiz dediler. Çok bekledik gelmediler, sonradan fark ettik dolandırıldığımızı. Jandarmaya durumu bildirdik şikayet ettik. Biz kandık başkaları kanmasın, ibret olsun” şeklinde konuştu.

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