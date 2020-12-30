Parsiyel epilepsi nöbeti nasıl olur? Parsiyel epilepsi nöbetleri beynin hangi bölgelerinde görülür?

Birçok farklı faktör sebebiyle oluşan parsiyel epilepsi, nöbetleri ve tedavi yöntemleri konusunda sıklıkla araştırılan bir hastalıktır. Bununla birlikte farklı belirtiler ile kendini gösteren bu kronik hastalık, aynı zamanda farklı tedavi yöntemlerine de sahiptir. Tedavi yöntemleri hastaların ihtiyaçlarına ve epilepsi türlerine göre değişkenlik gösterir. Epilepsi Nedir? Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen bir kronik hastalıktır. Farklı nedenlerden dolayı beyin hücrelerinin anormal bir şekilde elektriksel bir boşalım gerçekleştirmesiyle meydana gelir. Beynin farklı bölgelerinde gerçekleşebilen bu olay, vücutta ani kasılma ve bilinç kapanması gibi sonuçlar doğurur. Parsiyel Epilepsi Nedir? Epilepsiden farklı olarak parsiyel epilepsi ne demek sorusu da son zamanlarda sıklıkla sorulur. Fokal epilepsi olarak da bilinen parsiyel epilepsi nöbetleri, anormal elektriksel boşalımın beynin belirli bir bölgesinde başlayıp farklı bölgelere sıçramasıyla meydana gelir. Bu nöbetler, elektriksel akımın hızı ve gücüne bağlı olarak belirli bir bölgeden başlayarak beynin tamamına sıçrayabileceği gibi belirli bir alanda da kalabilir.

Parsiyel Epilepsiye Neden Olan Faktörler Nelerdir? Her hastada değişik şekillerde ve farklı nedenlerle oluşabilen bu hastalık birçok faktöre bağlı olarak meydana gelir. Genetik faktörler,

Kaza ve darbeler sonucu kafa travmaları,

İstenmeyen ve zor durumlarda oluşan kalıcı hasarlar,

Kalıtsal hastalıklar,

Kafa, beyin ve sinir sisteminde oluşan hasarlar

bu faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörlerin yanı sıra sebebi anlaşılamayan parsiyel epilepsi tabloları da mevcuttur. Hangi Belirtiler Parsiyel Epilepsi Nöbetini Gösterir? Parsiyel epilepsi tanısı için hastanın birden fazla nöbet geçirmiş olması göz önünde bulundurulur. Bunun yanı sıra nöbet türüne göre de farklılık gösteren belirtiler vardır. Nöbetler sırasında sıklıkla görülen belirtiler şöyle sıralanabilir: Bayılacak gibi hissetme

Bilinci kaybetme

Ağız ve diş kenetlenmesi

Ağızdan köpüklerin gelmesi

Ani kasılma ve titremeler

Vücudun bazı bölgelerinde istemsiz hareketler

Kafa sallama ve sarsılma hareketleri

Gözlerde ani değişiklikler

Gözlerde odaklanamama sorunu

Ağız ve çene kilitlenmesi ile birlikte konuşamama

Kol ve bacaklarda uyuşukluk

Mide bulantısı Nöbetler Hangi Sıklıkla Gerçekleşir? Epilepsi parsiyel nöbetler, belirli sıklıklar ve aralıkla gerçekleşmek ile birlikte her hastada farklılık gösterir. Bu nöbetlerde ateşli hastalıklar ve birçok ilaç kullanımı da tetikleyici olur. Diğer yandan ansızın hiçbir sebep yokken de gerçekleşebilen bu nöbetler, uyku sırasında da kendini gösterir. Uyku hali veya uykusuzluk durumunda beynin etkileşimi ile birlikte atak geçirilmesi mümkündür. Ayrıca açlık veya vücudu yoran durumlarda da nöbet gerçekleşebilir. Farklı Türlerde Parsiyel Epilepsi Nöbetleri Parsiyel epilepsi nöbetleri farklı türlerde farklı durumlarla ortaya çıkar. Basit ve kompleks olarak ikiye ayrılan bu nöbetler arasındaki en büyük fark ise basit parsiyel nöbetlerde bilinç kaybının olmamasıdır.

Basit Parsiyel Nöbet Basit parsiyel nöbetler beynin küçük bir kısmının etkilenmesi ile oluşur. Beynin etkilendiği bölüm ise nöbet sırasında yaşananları etkiler. Temporal Lob Temporal lobda gerçekleşen basit parsiyel nöbetler birçok farklı belirti ile kendini gösterir. Halüsinasyon görme, korku hissine kapılma, kişileri tanımakta zorluk çekme, kötü koku ve tatlar alma, mide bulantısı gibi aura diye adlandırılan nöbet öncesi belirtiler görmek mümkündür. Oksipital Lob Beynin görme ile ilgili bölümü olan oksipital lobda gerçekleşen nöbetlerde renk karışıklıkları olması mümkündür. Parietal Lob Beynin vücut duyuları ile ilgili olan bu bölümünde nöbet gerçekleşir ise, kişinin duyularında bazı farklılık ve tuhaflıklar da görülebilir. Bu gibi parietal lobu etkileyen nöbetlerde çoğunlukla uyuşma hissi oluşur. Frontal Lob Motor nöbetler olarak da adlandırılan bu nöbetler vücudun motor hareketlerini etkiler. Vücutta kasılmalar, kol ve bacaklarda hareketleri kontrol edememe gibi etkiler en sık görülenlerden bazılarıdır. Diğer yandan kafa sallama hareketleri de istem dışı olarak görülür. Aynı zamanda konuşmayı da etkileyen bu lobda gerçekleşen nöbet sonrasında geçici süreli halsizlik ve uyuşma olması mümkündür.