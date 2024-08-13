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  4. Parti binasına molotof kokteyli atacakmış! Eskişehir'deki cani gencin arkadaşı da inanamadı: "'Babam beni dövüyordu' diyordu"

Parti binasına molotof kokteyli atacakmış! Eskişehir'deki cani gencin arkadaşı da inanamadı: "'Babam beni dövüyordu' diyordu"

13.08.2024 22:17
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Eskişehir'de balta, hücum yeleği, maskeyle sokağa çıkıp önüne geleni bıçaklayan cani genç tutuklanıp cezaevine gönderildi. Arda Küçükyetim (18) hakkındaki korkunç detayları arkadaşı anlattı. Birlikte oyun oynarlarken Küçükyetim'in arkadaşına söyledikleri tüyler ürpertti. Eve gelen misafir çocukları dövdüğünü, kedilere tekme attığını arkadaşına anlatan Küçükyetim'in bir de parti binasına molotof atma planı varmış!

Türkiye dün son zamanların en sarsıcı saldırılarından birine şahit oldu. Eskişehir'de ince ince insanları öldürme planı yapan Arda Küçükyetim planını hayata geçirdi ve önüne gelen 5 kişiyi bıçakladı, bir de bu korkunç anları canlı yayınladı. Küçükyetim'in mesajlaşma uygulamasından bir arkadaşına, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmanın hoşuna gittiğini söylediği ortaya çıktı.

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ESKİŞEHİR BU DEHŞETİ KONUŞUYOR

Olay, geçtiğimiz gün Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelmiş, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırmıştı.

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Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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5 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SALDIRGANIN ARKADAŞI KONUŞTU

Arda K.’nin İstanbul Esenyurt’ta yaşayan, mesajlaşma uygulamasından arkadaşı olan 17 yaşındaki Ayaz Bulut olaya ilişkin konuştu. Şüphelinin kullandıkları mesajlaşma platformunda kendisine ve diğer arkadaşlarına, sokaktaki kedilere tekme attığını, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmanın hoşuna gittiğini söylediğini anlatan Bulut, ona inanmadığını ve haberi gördüğünde çok şaşırdığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

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"ADAM ÖLDÜRME VİDEOLARI İZLİYORUM, PARTİ BİNASINA MOLOTOF ATACAĞIM' DİYORDU"

"Eskişehir’de saldırı yapan kişi benim arkadaşımdı. Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor’ diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. ‘Babam beni dövüyor’ diyordu. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum.

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Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum. Oyun oynarken bana ‘Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım’ gibi şeyler söylüyordu. Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum. Aile sevgisi gerçekten çok önemli. Çocuğunuzu ilgisiz bırakmayın. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin. Sosyal medya kullanımına çok dikkat etsinler.”

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(İHA)

Eskişehir'deki bıçaklı cani tutuklandı! Eskişehir'deki bıçaklı cani tutuklandı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir molotof kokteyli
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