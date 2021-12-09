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Parti genel merkezindeki yangının korkunç nedeni ortaya çıktı

09.12.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangının, bir parti üyesinin kendisini ateşe vermesi sonucu çıktığı, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangında 12 kişi de yaralanırken yaralılar arasında iki üst düzey partilinin olduğu belirtildi.

Parti genel merkezindeki yangının korkunç nedeni ortaya çıktı

Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinin giriş katında çıkan yangından detaylar belli olmaya başladı.

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KENDİNİ ATEŞE VERDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Yangının bir parti üyesinin kendisini ateşe vermesi sonucu çıktığı ifade edilerek, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yangında ayrıca, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında iki üst düzey partilinin olduğu ifade edildi.

Ennahda Partisi Başkanı Raşid Gannuşi gazetecilere verdiği demeçte, kendini ateşe veren kişinin parti üyesi olduğunu ve 2011 devriminden önce 10 yıl hapis yattığını aktardı.

Öte yandan 11 yıl önce patlak veren Arap Baharı, 17 Aralık 2010’da Tunus’ta bir el arabasından sebze satan Muhammed Buazizi’nin, satış arabasına polisin el koymasından sonra kendini ateşe vermesi ile başlamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tunus
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