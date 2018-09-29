HABER

"Parti içi demokrasinin en iyi çalıştığı siyasi parti AK Parti'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Parti içi demokrasinin bu kadar iyi çalıştığı hiçbir siyasi parti yoktur Türkiye'de. O yüzden inanıyoruz ki yerel seçimlerde büyük başarının altına hep beraber imza atacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Parti içi demokrasinin bu kadar iyi çalıştığı hiçbir siyasi parti yoktur Türkiye'de. O yüzden inanıyoruz ki yerel seçimlerde büyük başarının altına hep beraber imza atacağız." dedi.

Karaaslan, partisince Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik İlçe Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun bir yürüyüş ve hareket olduğunu ifade etti.

AK Parti'lilerin omuzlarında büyük bir yük, önemli bir mesuliyet bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, kendilerine verilen görevi layıkıyla yapmak, hatta o çemberin dışına çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

Yerel seçim tarihinin yaklaştığına işaret eden Karaaslan, "Önümüzde yerel seçimler var. Oy almak, oy kaptırmak vesaire, bunun üzerinden bakmayın meseleye. Türkiye'nin AK Parti belediyeciliğini kaybetme lüksü olamaz. Tam aksine AK Parti belediyeciliğiyle henüz tanışmamış belediyelerimizin mutlaka ve mutlaka bu tanışmayı sağlaması lazım. Bu şehirlerin de AK Parti belediyeciliğiyle ve şehirlere kattığı vizyonla tanışma hakkı var. Dolayısıyla biz bir iddianın sahipleriyiz. Çıtamız kendi başarımızla sınırlı. Sürekli kendi çıtamızı aşmak için yeni çıta belirliyoruz. Birilerin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili düşünmesi gerekiyor, bu kadrolar da biziz." diye konuştu.

AK Parti'nin yerel seçimler öncesinde "kim nereye aday olsun" diye aylar öncesinden tartışma yapmayacağını bildiren Karaaslan, şunları söyledi:

"Aday belirleme konusunda çok geleneksel yöntemlerimiz var, gelenekselleşmiş bir metodumuz var. O metot silsilesi içinde her şey yaşanacak zaten ama asıl mesele istişaredir. Konuşmak, birbirimizin fikrini almaktır. Birbirimizin fikrine kıymet vermektir, değer vermektir. Ondan sonra bütün ilgili kurullar tarafından bunun değerlendirilmesi ve planlaması yapılır ve en son karar Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında alınacak karardır. O karar aldıktan sonra da başımızın üzerindedir. Dolayısıyla parti içi demokrasinin bu kadar iyi çalıştığı hiçbir siyasi parti yoktur Türkiye'de. O yüzden inanıyoruz ki yerel seçimlerde büyük başarının altına hep beraber imza atacağız."

PARTNEREv fiyatına satılıyor! İşte 90 bin liralık iPhone...Ev fiyatına satılıyor! İşte 90 bin liralık iPhone...
CHP'den 'Mckinsey' açıklamasıCHP'den 'Mckinsey' açıklaması
“Almanya’nın taraflı bir tutum sergilemesi ilişkileri daha da gerdi”“Almanya’nın taraflı bir tutum sergilemesi ilişkileri daha da gerdi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

Erdoğan Almanca konuştu

Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.