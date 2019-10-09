Parti Liderlerinden Barış Pınarı Açıklamaları

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili siyasi parti liderlerinden de açıklamalar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" dedi.

Bahçeli yazılı açıklamasında, "Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun muazzam bir harekatın içinde olduğunu kaydeden Bahçeli,"Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir" ifadelerini kullandı.