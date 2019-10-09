Parti Liderlerinden Barış Pınarı Açıklamaları

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili siyasi parti liderlerinden de açıklamalar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" dedi.
Bahçeli yazılı açıklamasında, "Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir" dedi.
"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun muazzam bir harekatın içinde olduğunu kaydeden Bahçeli,"Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır” dedi.
Fırat'ın doğusunda gerçekleşen operasyon için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan “"Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" açıklaması yaptı.
Akşener’den diplomasi çağrısı
Yazılı açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'yle diplomatik temas çağrısında bulundu. Akşener, "Bugün, bütün farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi Partimiz 'Al-Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat’ın Doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askerî harekât, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de, Türkiye Cumhuriyeti’nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Twitter aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. Karamollaoğlu, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum" dedi.
HDP’den peş peşe tepkiler
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Hukuki ve meşru olmayan bu savaşa karşı halkımızla ve Türkiye demokrasi güçleriyle en ufak bir tereddüt yaşamadan karşı duracağız. Vicdan sahibi herkesi, AKP-MHP’nin iktidarını uzatmak için başlattığı bu savaşa karşı durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Savaşa karşı Rojava’ya ses verelim. "
Mecliste bir basın toplantısı düzenleyen HDP’nin kadın milletvekilleri, operasyonla IŞİD’e alan açılacağını savundu. Açıklamada, operasyonun Suriye’nin anayasa çalışmalarını da olumsuz etkileyeceği de belirtildi.
HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, ülkenin büyük tehlike içinde olduğu algısı yaratılmak istendiğini savunarak, “Savaş tamtamlarıyla, kamuflaj elbiseleriyle, sanki ülke büyük bir tehlike içindeymiş gibi bir algı yaratılıyor. Fakat bütün bu savaş hezeyanları, orada, Suriye’de yıllardır dili, kültürü inkâr edilen, ezilen halkların canı pahasına koruduğu, küçük bir bölgedir” dedi.
Taşdemir, operasyonun IŞİD’e alan açacağını ifade ederek, “Elbette buradaki amaç Kürt halkının büyük bedellerle elde ettiği kazanımlarını hazmedemeyerek bu kazanımları yok etmek, Kürtlerin statü talebini reddetmek ve buradaki demografik yapıyı değiştirmeye ve burada bir selefi kemeri oluşturma dönüktür. Bu her şeyden önce, tıpkı Cumhurbaşkanının İsrail’in genişleme politikaları için söylediği gibi, bir savaş ve insanlık suçudur. AKP şimdi Türkiye halklarını bu savaş ve insanlık suçuna ortak etmek istemektedir. Bu işgal girişimi IŞİD’e alan açacak” diye konuştu.
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