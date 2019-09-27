"Parti olarak bağımsız aday Said'i destekleyeceğiz"

Nahda'yı ülkeyi en iyi yönetecek ve en örgütlü bir parti olarak gördüğünü ve parti yöneticilerin hiçbirinin yolsuzlukla suçlanmadığını vurgulayan Gannuşi, "Biz genel seçimlere doğru ilerliyoruz ve bu seçimlerden, Nahda ile tutuklu cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin liderliğini yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi'nin de aralarında bulunduğu güçlerin galip çıkacağı açık." diye konuştu.

Gannuşi, "Halk, Nahda'ya güven tazelediğinde ülkeyi yolsuzlukla mücadele edenlerle beraber yöneteceğiz. Koalisyonlarımız, yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğu ortadan kaldırma temeline yöneliyor. Üzerinde yolsuzluk şüphesi olan hiç bir partiyle koalisyon kurmayacağız." dedi.

Seçimle ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde Tunus halkının Nahda Hareketi'ne güven tazelemesi ve seçimde birinci çıkmaları halinde partisinin devrim güçleri ve yolsuzlukla mücadeleye bağlı kalanlarla koalisyon kuracağını belirtti.

Genel seçimlerin yeni bir sınav olacağını ve seçimleri Nahda'nın mı yoksa Tunus'un Kalbi Partisi'nin mi kazanacağını göreceklerini dile getiren Gannuşi, "Eğer genel seçimleri Tunus'un Kalbi partisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de Said kazanırsa yönetimin tepesinde çarpışma olacak ve bu da devrim hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu

Tunus için uygun olmadığını söylediği bu senaryoya karşı uyarıda bulunan Gannuşi, partisinin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Said'i destekleyeceğini söyledi.

Seçmenleri Nahda Hareketi Partisi'ne olan güvenini yenilemeye çağıran Gannuşi, partisinin, ülkenin meçhule sürüklenmemesi, istikrarın devam etmesi için siyasi düzeni ve devrim güçlerini akılcı bir şekilde yönetecek yeteneğe sahip olduğunu kaydetti.

Partisinin seçim programına da değinen Gannuşi, parti programının, özünde yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırma, kalkınmayı sağlama, hizmet, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer konularda iyileştirme ve hala yaygın olan yolsuzlukla mücadeleye odaklanan sosyo-ekonomik bir projeye dayandığını ve ileride koalisyonları bu esas üzerine kuracaklarını vurguladı.