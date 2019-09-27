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"Parti olarak bağımsız aday Said'i destekleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi: - "Halk, Nahda'ya güven tazelediğinde ülkeyi yolsuzlukla mücadele edenlerle beraber yöneteceğiz. Koalisyonlarımız, yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğu ortadan kaldırma temeline yöneliyor. Üzerinde yolsuzluk şüphesi olan hiçbir partiyle koalisyon kurmayacağız" - "Eğer genel seçimleri Tunus'un Kalbi partisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de Said kazanırsa yönetimin tepesinde çarpışma olacak ve bu da devrim hedeflerinin gerçekleşmesine yardımda bulunmayacak"

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi, partisinin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'i destekleyeceğini söyledi.

Seçimle ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde Tunus halkının Nahda Hareketi'ne güven tazelemesi ve seçimde birinci çıkmaları halinde partisinin devrim güçleri ve yolsuzlukla mücadeleye bağlı kalanlarla koalisyon kuracağını belirtti.

Gannuşi, "Halk, Nahda'ya güven tazelediğinde ülkeyi yolsuzlukla mücadele edenlerle beraber yöneteceğiz. Koalisyonlarımız, yolsuzlukla mücadele ve yoksulluğu ortadan kaldırma temeline yöneliyor. Üzerinde yolsuzluk şüphesi olan hiç bir partiyle koalisyon kurmayacağız." dedi.

Nahda'yı ülkeyi en iyi yönetecek ve en örgütlü bir parti olarak gördüğünü ve parti yöneticilerin hiçbirinin yolsuzlukla suçlanmadığını vurgulayan Gannuşi, "Biz genel seçimlere doğru ilerliyoruz ve bu seçimlerden, Nahda ile tutuklu cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin liderliğini yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi'nin de aralarında bulunduğu güçlerin galip çıkacağı açık." diye konuştu.

Genel seçimlerin yeni bir sınav olacağını ve seçimleri Nahda'nın mı yoksa Tunus'un Kalbi Partisi'nin mi kazanacağını göreceklerini dile getiren Gannuşi, "Eğer genel seçimleri Tunus'un Kalbi partisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de Said kazanırsa yönetimin tepesinde çarpışma olacak ve bu da devrim hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu

Tunus için uygun olmadığını söylediği bu senaryoya karşı uyarıda bulunan Gannuşi, partisinin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Said'i destekleyeceğini söyledi.

Seçmenleri Nahda Hareketi Partisi'ne olan güvenini yenilemeye çağıran Gannuşi, partisinin, ülkenin meçhule sürüklenmemesi, istikrarın devam etmesi için siyasi düzeni ve devrim güçlerini akılcı bir şekilde yönetecek yeteneğe sahip olduğunu kaydetti.

Partisinin seçim programına da değinen Gannuşi, parti programının, özünde yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırma, kalkınmayı sağlama, hizmet, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer konularda iyileştirme ve hala yaygın olan yolsuzlukla mücadeleye odaklanan sosyo-ekonomik bir projeye dayandığını ve ileride koalisyonları bu esas üzerine kuracaklarını vurguladı.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4 oyla birinci olmuştu. Tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise oyların yüzde 15,6'sını alarak ikinci gelmişti. Böylece Said ve Karvi, ikinci tura kalan isimler olmuştu.

Tunus'un en güçlü parti teşkilatlarından İslami muhafazakar siyaseti savunan Nahda Hareketi'nin adayı ve Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro ise yüzde 12,9 oyla seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. Nahda'nın ikinci turda Said'den yana tavır alması bağımsız adaya en büyük yapısal desteği ifade ediyor.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, hareketin ikinci turda Kays Said'i destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermişti.

Nahda'dan önce, birinci turda yüzde 7,1 oy alan bağımsız aday Safi Said, yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf, adayı Muhammed Abu yüzde 3,36 oy alan Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhuriyet Halk Birliğinin adayı Lutfi el-Merayhi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de aralarında yer aldığı adaylar ve bazı partiler ikinci turda Kays Said'e desteklerini açıklamıştı.

Buna karşın diğer ikinci tur adayı Nebil el-Karvi'ye henüz hiçbir aday veya parti destek çıkmadı.

Tunus'ta yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur seçimlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kays Said Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi Tunus

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