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  4. Parti sekreteri kocasını, başka kadınla bastı!

Parti sekreteri kocasını, başka kadınla bastı!

06.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Parti sekreteri kocasını, başka kadınla bastı!

Çin'de Komünist Parti Üyesi Sekreteri, metresiyle yatakta karısına yakalandı. Öfkeli eşin yarı çıplak metresi darp ettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Adam yaşanan skandaldan sonra görevden alındı.

Çin Komünist Parti Yetkilisi Jia Ding'in karısı, bir süredir eşinin onu aldattığını düşünüyordu. Yatakta metresiyle birlikte Ding'i basan karısı, yaşanan olayı kameraya aldı. Görüntüler, kızgın eş tarafından paylaşıldıktan sonra sosyal medyada infial yarattı.

"KOCAMLA BİRLİKTESİN VE OLAYIN SENİNLE ALAKASI YOK MU?"

Kocasını ve birlikte olduğu kadını, yarı çıplak bir halde basan kadın, metrese saldırmaya başladı. Kadının yüzünü kapatmaya çalışması üzerine "Kendine bir bak" diye bağırdı. Metresin, "Olayın benimle bir ilgisi yok" demesi üzerine ise "Nasıl seninle bir ilgisi yok, benim kocamla birliktesin ve seninle bir ilgisi yok mu?" diye bağırıp, kadının suratını iyice kameraya yaklaştırmaya çalıştı.

KARISINA YALVARDI

Ding ise yarı üstsüz bir şekilde odaya girerek, karısının metresini darp etmesini engellemeye çalıştı. Karısının durması için yalvaran Ding, başarılı olamadı.

GÖREVDEN ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından söz konusu parti, görüntülerdeki adamın Parti Komitesi Sekreteri olduğunu kabul etti. Ding, parti otoritesini sarstığı gerekçesiyle görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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