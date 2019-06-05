Parti temsilcilerinden CHP'ye bayram ziyareti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, siyasi partilerin temsilcileri, CHP Genel Merkezi'ne gelip, bayram ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini, ilk olarak AK Parti heyeti ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Burak Güngör, CHP'li heyetin bayramını tebrik etti. CHP heyeti, daha sonra DSP heyetini kabul etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ve DSP Parti Meclisi üyesi Tuğçe Tekeş, CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP ve DSP'liler, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin sohbet etti. CHP'yi daha sonra Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, MHP, SP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

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