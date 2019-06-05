HABER

Parti temsilcilerinden CHP'ye bayram ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da, siyasi partilerin temsilcileri, CHP Genel Merkezi'ne gelip, bayram ziyaretinde bulundu.

Parti temsilcilerinden CHP'ye bayram ziyareti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, siyasi partilerin temsilcileri, CHP Genel Merkezi'ne gelip, bayram ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini, ilk olarak AK Parti heyeti ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Burak Güngör, CHP'li heyetin bayramını tebrik etti. CHP heyeti, daha sonra DSP heyetini kabul etti. DSP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ve DSP Parti Meclisi üyesi Tuğçe Tekeş, CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP ve DSP'liler, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin sohbet etti. CHP'yi daha sonra Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, MHP, SP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruzBinali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz
Akşener: Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyorAkşener: Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Diğer Haberler
Binali Yıldırım Sivas'ta adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin AK Parti'den açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

AK Parti'den yeni 'İstanbul' açıklaması!

YSK'nın sandık başkanları kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.