Partide şoke eden yakınlaşma! Kylie Jenner seksi Power Rangers kostümüyle çok konuşuldu!

Kylie Jenner geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Los Angeles’ta düzenlenen Cadılar Bayramı partisindeydi.

Arkadaşlarıyla beraber giydikleri her biri farklı renkteki Power Rangers kostümleri çok konuşuldu. Partide son günlerin konuşulan isimleri Stassi Karanikolaou ve Noah Centineo da bir aradaydı.

Gecenin sonlarına doğru Jenner’ın en yakın arkadaşı Stassie Karanikolaou’nun aktör Noah Centineo ile yakınlaştığı görüldü. Bu sırada Jenner’ın da sürekli telefonla ilgilendiği ve eve gitmek istediği ise gözlerden kaçmadı.

SEKSİ POWER RANGERS KOSTÜMÜ

23 yaşındaki Kylie Jenner geceye katıldığı seksi Mighty Morphin Power Rangers kostümüyle yine çok konuşuldu. Gece için arkadaşları da Jenner gibi farklı renklerde Power Rangers kostümleri giydi. Geceye nasıl hazırlandıklarını takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, kırmızı Power Rangers kostümü, kırmızı saçları, sıradışı gözlüğü ve çıplak tenine taktığı kemeriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cadılar Bayramı ruhunu yaşama konusunda en bilinen ünlü isimlerden olan Kylie Jenner, bu seferki kostüm tercihiyle de unutulmayacaklar arasına girmeyi başardı.