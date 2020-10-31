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Partide şoke eden yakınlaşma! Kylie Jenner seksi Power Rangers kostümüyle çok konuşuldu!

31.10.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Los Angeles’taki Cadılar Bayramı partisinde herkesi şoke eden bir yakınlaşma yaşandı. Geceye farklı renklerdeki Power Rangers kostümleriyle katılan Kylie Jenner ve arkadaşları çok konuşuldu!

Kylie Jenner geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Los Angeles’ta düzenlenen Cadılar Bayramı partisindeydi.

Arkadaşlarıyla beraber giydikleri her biri farklı renkteki Power Rangers kostümleri çok konuşuldu. Partide son günlerin konuşulan isimleri Stassi Karanikolaou ve Noah Centineo da bir aradaydı.

kylie jenner

Gecenin sonlarına doğru Jenner’ın en yakın arkadaşı Stassie Karanikolaou’nun aktör Noah Centineo ile yakınlaştığı görüldü. Bu sırada Jenner’ın da sürekli telefonla ilgilendiği ve eve gitmek istediği ise gözlerden kaçmadı.

kylie jenner

SEKSİ POWER RANGERS KOSTÜMÜ

23 yaşındaki Kylie Jenner geceye katıldığı seksi Mighty Morphin Power Rangers kostümüyle yine çok konuşuldu. Gece için arkadaşları da Jenner gibi farklı renklerde Power Rangers kostümleri giydi. Geceye nasıl hazırlandıklarını takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, kırmızı Power Rangers kostümü, kırmızı saçları, sıradışı gözlüğü ve çıplak tenine taktığı kemeriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

kylie jenner

Cadılar Bayramı ruhunu yaşama konusunda en bilinen ünlü isimlerden olan Kylie Jenner, bu seferki kostüm tercihiyle de unutulmayacaklar arasına girmeyi başardı.

kylie jenner

PARTİDE YAKINLAŞTILAR

Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı Stassie Karanikolaou’nun aktör Noah Centineo ile oldukça yakınlaştığı fotoğraflar basına yansıdı.

kylie jenner

İkilinin yakınlaşması yeni iddiaları da gündeme getirdi. İkiliden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Geceye birbirinden keyifli görüntülerle başlayan Kylie Jenner ve ekibi partiye ve kostümlerine dair çok sayıda fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Partide şoke eden yakınlaşma!

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