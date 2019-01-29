Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Yerel seçimlere girecek siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla YSK’da kura çekildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi, seçimlerle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Sadi Güven, bugün itibariyle güncel yurt içi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısının ise 194 bin 715 olduğunu açıkladı.

YSK kararı uyarınca seçime katılabilecek partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi olarak belirlenmişti. Partilerin kura çekimi doğrultusunda birleşik oy pusulasındaki yerleri ise şu şekilde belirlendi:

1. sırada Saadet Partisi

2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

3. sırada Türkiye Komünist Partisi

4. sırada Vatan Partisi

5. sırada Büyük Birlik Partisi

6. sırada Hür Dava Partisi

7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi

8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi

9. sırada Demokrat Parti

10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi

11. sırada İYİ Parti

12. sırada Halkların Demokratik Partisi

13. sırada Demokratik Sol Parti

