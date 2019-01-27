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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 27.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulunda çekilen kura ile belirlendi.

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir." dedi.

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

AK PARTİ 8, CHP 7, MHP 10, İYİ PARTİ 11, HDP 12. SIRADA

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Kura çekimi sonucu sıralama şöyle:

AK Parti - 8

CHP - 7

MHP - 10

İYİ Parti - 11

HDP - 12

Saadet Partisi -1

BBP - 5

Vatan Partisi - 4

TKP - 3

DSP - 13

DP - 9

BTP - 2

HÜDA PAR - 6

Kura çekimi devam ediyor...


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