Partilerin ve ittifakların son oy oranı! Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru hızla yaklaşırken, cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan şeklinde olmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. Partiler bir yandan milletvekilli aday listelerini hazırlamaya devam ederken bir yandan da anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.

11 SEÇİM ANKETİNİN ORTALAMASI

Mart ayı boyunca cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranlarıyla ilgili seçim anketleri yapılırken; Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy oranlarının ortalaması ortaya çıktı.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Anket ortalamalarına göre ilk sırada yüzde 32,8 ile AK Parti yer alıyor. CHP’nin oy ortalaması yüzde 27,6. Üçüncü sıradaki HDP ise yüzde 10,7 oy alıyor. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 10,5. MHP ise yüzde 6,5 oy alıyor. Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.

OY ORANI YÜZDE 56 SEVİYELERİNDE

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40.6 olurken, Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin oy oranı ise 42.2 oldu. HDP, Memleket Partisi gibi diğer partilerin de bir bütün olarak ele alındığı denklemde ise muhalefet bloğunun oy oranının yüzde 56 seviyelerinde olduğu görüldü.

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

İşte 11 firmanın oy ortalaması:

AK Parti: 32,8

CHP: 27,6

HDP: 10,7

İYİ Parti: 10,5

MHP: 6,5

Memleket Partisi: 2,9

DEVA: 1,6

Gelecek Partisi: 1,6

Yeniden Refah: 1,3

TİP: 1,2

Zafer Partisi: 1,1

Saadet Partisi: 0,9