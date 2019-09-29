HABER

Partilerinden ayrılan İYİ Partililer rozet takarak MHP’ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, partiye katılım töreni düzenledi.

İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, partiye katılım töreni düzenledi. Çekirge Kervansaray Otel’de gerçekleştirilen törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölen havasında geçen programda, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılarak MHP’ye katılan yaklaşık 2 bin 500 kişiye rozet takıldı.
MHP olarak sapmadan hedeflerine ilerlediklerini ifade eden MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Başbuğ Alparslan Türkeş’in görüşleri ışığında, Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin liderliğinde çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz. On binlerce üyemiz yüz binlerce gönüldaşımızla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Bugün burada dosta düşmana haykırıyoruz ülkücüler birdir, beraberdir, ülkücülerin çatısı Milliyetçi Hareket Partisi’dir ve bu birliği yıkmaya, bu çatıyı göçertmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Dinsin artık Türklüğün gözyaşları ve yaşasın Turan ülkümüz. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.
MHP’ye döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen partililer burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Suriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istediSuriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istedi
Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdükBakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı!

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.