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"Partim adına halktan af diliyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın lideri olduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisinin Genel Sekreteri Muhammed Cemii, kendisi ve partinin müdafileri adına, halktan, onların güvenlerini sarsan tüm davranışları nedeniyle af diledi, hatalarından ders alma sözü verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın lideri olduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisinin (FLN) Genel Sekreteri Muhammed Cemii, kendisi ve partinin müdafileri adına, güven sarsan tüm davranış ve açıklamaları için halktan af diledi, hatalarından ders alma sözü verdi.

Cemii, başkent Cezayir'de düzenlediği toplantıda, ülkede 22 Şubat'tan bu yana yapılan gösterilerin partiyi kurtardığını ve yeniden halka dönmelerini sağladığını söyledi.

Muhammed Cemii, "Şahsım ve partinin müdafileri adına, halktan, onların güvenlerini sarsan tüm davranışlarımızdan ya da sorumsuzca yapılmış açıklamalardan ötürü af diliyorum ve bu hatalarımızdan ders alma sözü veriyorum." dedi.

İsim vermeden Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'yı işaret eden Cemii, ordunun, Cezayir halkına yeni bir vesayet yönetimi dayatmak için yabancı güçlerle masaya oturan hainleri ortaya çıkardığını dile getirdi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 30 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin, sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada ordu aleyhinde kampanya başlatmak ve kamuoyunda, "halkın 102. maddenin uygulanmasını istemediği" yönünde bir atmosfer oluşturmak amacıyla toplantı düzenlediğini bildirmişti.

Muhalif Kültür ve Demokrasi İçin Birlik Partisi Başkanı Muhsin Bilabbas da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Salih'in, söz konusu toplantıyı yapanlardan bahsederken Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen'i kastettiğini savunmuştu.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika FLN

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