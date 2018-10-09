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"Partimiz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Partimiz henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamamıştır. Medyada bu konuda çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır" - "Aday belirleme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç sonunda en doğru adayları belirleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Partimiz henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamamıştır. Medyada bu konuda çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkan adaylarının belli olduğuna dair çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanladı.

CHP'nin henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamadığını, medyada bu konuda çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, başvuruda bulunan çok sayıda aday adayı olduğunu kaydetti. Torun, "Aday belirleme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç sonunda en doğru adayları belirleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

- "Aday adaylarının sabretmesi gerekiyor"

CHP'nin aday açıklama sürecinin henüz başlamadığının altını çizen Torun, şunları kaydetti:

"Çok sayıda aday adayımız var ve bu durum partimizin dertlere derman olacağını gösteriyor, halkımızın umudu olduğumuzu gösteriyor. Bütün aday adayı arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ancak yarış sürüyor. Ön seçim dahil çok çeşitli yöntemlerle adayımızı belirleyeceğiz ve akabinde ilan edeceğiz. Bir oy fazla oy alacak arkadaşımızı tespit etmek üzere kılı kırk yararak çalışıyoruz. Kimse genel merkez açıklamaları dışında yapılan yorumları dikkate almasın. Partimize ilgi gösteren medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Adaylarımızı genel merkezin onayıyla açıklamak için medyanın da aday adayı arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

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