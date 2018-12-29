"Partimiz olmasaydı Necip Rezak seçimleri kazanırdı"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Birleşik Malay Yerli Partisi (BERSATU) kurulmuş olmasaydı, genel seçimleri Necip (Rezak) kazanırdı." dedi.

Mahathir, Başbakanlık ofisinde medya kuruluşlarına siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liderliğini yaptığı BERSATU'nun iktidarı oluşturan Umut İttifakı (PH) koalisyonunun önemli bir parçası olduğunu belirten Mahathir, "Malaylar kendi haklarını koruyacak güçlü bir parti arıyorlar. Bunu sağlayacak en iyi parti BERSATU'dur." diye konuştu.

Mahathir, muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Organizasyonunun (UMNO) artık bir işlevinin kalmadığını vurgulayarak, eski Başbakan Necip Rezak'a hitaben, "UMNO'nun prensiplerini asla desteklemiyor. Bu yüzden UMNO üyelerinin çoğu partilerinden ayrılıp bize katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Eski UMNO üyelerinin hepsini partisine kabul etmeyeceğinin altını çizen Mahathir, "Parti liderlerini kabul etmeye niyetimiz yok. Onun dışında üye olmak isteyenlere ise önce UMNO'dan istifa edip bağımsız milletvekili olmalarını şart koşuyoruz. Hükümete katkı sağlayacaklarını gördükten sonra partimize üyelik başvurularını kabul ederiz." değerlendirmesinde bulundu.