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"Partimize yoğun ilgi söz konusu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: - "MHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday göstereceğiz" - "Gayriresmi olarak başvuran aday adaylarımızla birlikte yaklaşık 650 civarında müracaat olmuştur. Partimize karşı yoğun ilgi ve teveccüh söz konusudur. Adeta aday patlaması yaşanmaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday göstereceklerini açıkladı.

Durmaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarını tamamladığını ve seçime hazır olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla resmi olarak aday adaylığı müracaatlarının başladığını belirten Durmaz, "Partimize gayrıresmi olarak başvuran aday adaylarımızla birlikte yaklaşık 650 civarında müracaat olmuştur. Partimize karşı yoğun ilgi ve teveccüh söz konusudur. Adeta aday patlaması yaşanmaktadır. Bu seçimlerin en flaş çıkışını yapan, en iyi sonucunu alan parti olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız." dedi.

Durmaz, seçime hazırlık çerçevesinde afiş, slogan ve seçim müziği çalışmalarının da son aşamada olduğunu bildirdi.

- Adaylar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Hüseyin Sözlü'yü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için halen Toroslar Belediye Başkanı olan Hamit Tuna'yı kamuoyuna takdim ettiğini anımsattı.

Durmaz, yeni belirlenen bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını da şöyle sıraladı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi."

Durmaz, Bahçeli'nin Ankara'nın Polatlı ilçesi için mevcut başkan Mürsel Yıldızkaya'yı, Etimesgut için de mevcut başkan Enver Demirel'i ilan ettiğini anımsattı.

- "Herhangi bir temas olmadı"

Durmaz, bir gazetecinin aday adaylarına yönelik güvenlik soruşturmasında dikkat edilecek kriterlere ilişkin sorusu üzerine, 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan çalışmanın bir benzerinin yerel adaylar için de söz konusu olduğunu belirterek, "Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelen Melih Gökçek ile bir temas kurulup kurulmadığı sorusuna Durmaz, "Herhangi bir temas olmadı. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Çalışmalarımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Durmaz, "Cumhurbaşkanı'nın Gökçek ile görüştüğü ve Gökçek'in yeniden büyükşehire aday olacağı iddia edildi. MHP'nin tavrı ne olur?" sorusu üzerine, "Bu konular henüz bizim açımızdan da kendileri açısından da netliğe kavuşmuş değil." ifadesini kullandı.

- Başvuru ücreti alınmayacak

"MHP'nin İstanbul adayının Bedrettin Dalan olacağı" söylemlerinin hatırlatılması üzerine de Durmaz, "Her yer için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday da söz konusu olabilir." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da adının gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Durmaz, "Celal Bey gündemimizde yok. Parti içinden ve dışarıdan sevilen, sayılan, temsil kabiliyeti olan, partimizi ve partimizin ilkelerini, üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı müracaatı var. En iyi adaylarla çıkacak ve en iyi sonucu alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Durmaz, aday adaylarından müracaatları sırasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacağını söyledi.

"AK Parti ile bir ittifak söz konusu olabilir mi?" sorusuna Durmaz, "Biz, 23 Ekim tarihli grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın işaret ettikleri, ifade buyurdukları şekilde ve aynı kararlılıkla Türkiye'nin her tarafından kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." karşılığını verdi.

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