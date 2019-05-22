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"Partimizi yaşanabilir Türkiye'yi kurmak için kurduk"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 22:33 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Partimizi yaşanabilir, büyük Türkiye'yi, İslam birliğini kurmak için kurduk. Yeniden Refah Partimizi milletimizin büyük bir ihtiyacı olduğu için kurduk"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimizi yaşanabilir, büyük Türkiye'yi, İslam birliğini kurmak için kurduk. Yeniden Refah Partimizi milletimizin büyük bir ihtiyacı olduğu için kurduk." dedi.

Erbakan, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, ramazanın ve Ramazan Bayramı'nın dünya üzerindeki bütün ezilenlerin, sömürülen ve hakkı gasbedilenlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Partisinin 23 Kasım 2018'de resmi olarak kurulduğunu hatırlatan Erbakan, "milli görüş" sancağını ikinci 40 yılda layık olduğu yere taşımayı istediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi'nin kurulma amacının olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Partimizi yaşanabilir, büyük Türkiye'yi, İslam birliğini kurmak için kurduk. Yeniden Refah Partimizi milletimizin büyük bir ihtiyacı olduğu için kurduk. Neden? Çünkü milletimiz bugün muhalefetten de şikayetçi, iktidardan da şikayetçi onun için."

Erbakan, milletin "Bunlar gitsin de ne olursa olsun" anlayışı güden muhalefetten şikayetçi olduğunu savunarak, "Bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesi iyi niyetle, samimi olarak ihlasla ortaya koyduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelen muhalefetten şikayetçi." dedi.

Mevcut iktidarın başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığını, imam hatip okullarını açtığını ve başörtülü kadınların artık yönetimde olduğunu hatırlatan Erbakan, bunların son derece önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan ise Türkiye'de işsizliğin, vergilerin, bütçenin arttığını değerlendiren Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İmam hatiplere, Kuran kurslarına, başörtülü milletvekillerine, bakanlara en çok biz seviniyoruz ama bu söylediğimiz perişan tablo ne olacak. Bizim işimiz, davamız milli görüş olarak sadece inanç özgürlüğünü temin etmek değil, sadece bireysel ibadetlerimizi yerine getirmek değildir. Bizim işimiz bunlarla birlikte asıl olarak yönetimde, paylaşımda adaleti tesis etmektir."

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Fatih Erbakan iftar Malatya yeniden refah partisi

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