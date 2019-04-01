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Partisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:01 | Son Güncelleme

TRABZON'un Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu kazandı.

Partisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandı

Fatih TURAN/HAYRAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu kazandı.
Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Nuhoğlu kazandı. İlçede AK Parti'den 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve partisince aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu, seçimleri kazandı. Nuhoğlu'nun karşısında seçimlere giren Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Salih Öztel ikinci oldu.
Nuhoğlu, 2014 yerel seçimlerde Türkiye'de ilçeler bazında, yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırmıştı.

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Partisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandı

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