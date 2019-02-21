Partisinin politikasını eleştirdi diye CHP’den ihraç edildi

Bilecik’te uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) il teşkilatına bağlı farklı kademelerinde hizmet eden parti üyesi Kerim Çelikbilek, sosyal medya üzerindeki eleştirileri dolayısıyla partisinden ihraç edildi. Kerim Çelikbilek, ihracın kendisine bildirilmediği parti içinden başka arkadaşları tarafından kendisine söylediğini anlatarak yine sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Partisinden ihraç edilen Çelikbilek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Bilecik’te Mart’ın sonunun bahar değil kış olduğunu belirtti. Çelikbilek, "Sonunda beni disiplin kuruluna vererek ihraç ettiniz beni. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Metin Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan size bu saatten sonra Bilecik’te Mart’ın sonu bahar değil kış, kış diyorum. Siz bu kafayla bu zihniyetle başarı elde etmemeye mahkumsunuz. Egonun tavan yaptığı bir parti Bilecik’te belediyeyi yönetmesi hayal olur, hezimet olur. Birkaç egolu insanın partiye ele geçirip parmağında oynatması hazmedilecek bir şey değil. CHP şahısların partisi değil halkın partisidir. Bu anlayışın olmadığı bir partiye sonuna kadar eleştirmem hakkına da partini bir üyesi olarak sahibim. Alın oturduğunu koltuklar sizin olsun. Tepe tepe kullanın" dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Çelikbilek, partide gençlerin sadece seçim zamanı hatırlandığı anlatarak, "Biz senelerdir bu partiye yaz kış hizmet ettik. Ağaç, direk tepelerinde bayrak astık. Son günlerde partiyi haklı eleştirmem karşısında ben ihraç edin. Ama bilin ki hakkı mı helal etmiyorum size. Ey Yaşar Tüzün bu parti sana kalmaz senin devrin bitti" ifadelerini kullandı.

"Milletvekilim siz muhalefet olurken partiden ihraç mı oldunuz"

CHP üyesi Kerim Çelikbilek son olarak CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğini hatırlatarak, "Siz Muharrem İnce’nin Genel Başkan olması için çaba göstermediniz mi? Partinin olağanüstü genel kurula gitmesi için imza kampanyası başlatmadınız mı? Bu partinin genel başkanını eleştirmediniz mi? O zaman siz ihraç oldunuz mu da beni ihraç ediyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Kentte fanatik bir Atatürkçü olarak bilinen Kerim Çelikbilek, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Ayrıca partinin disiplin kurulundan alınan bilgide Kerim Çelikbilek’in ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ve ihraç olduğu öğrenildi.



