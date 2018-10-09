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"Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Bazen kırgınlıklar, küskünlükler duyuyorum. 'Sandığa gitmeyeceğim' falan bunlar doğru şeyler değil. Ben bunların olmayacağını da düşünüyorum. O anki kızgınlıkla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bazen kırgınlıklar, küskünlükler duyuyorum. 'Sandığa gitmeyeceğim' falan bunlar doğru şeyler değil. Ben bunların olmayacağını da düşünüyorum. O anki kızgınlıkla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez." dedi.

İnce, CHP Adana İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde Adana'da çok sayıda kişinin katılımıyla miting yaptığını hatırlattı.

Yerel seçim çalışmalarına değinen İnce, "Adana Büyükşehir Belediyesini alacağız bundan hiç kuşkunuz olmasın." dedi.

İnce, yerel seçimlerde el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nasıl ki o kampanya süresince parti için yarışlarda gerek benim yanımda gerek karşımda olan arkadaşlarımın hepsi birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde el birliğiyle çalıştılarsa şimdi de yerel yöneticiler için el birliğiyle çalışacağız. Yani cumhurbaşkanlığı döneminde 107 miting yaptıysak burada 107'yi geçmemiz lazım, 207 yapmamız lazım. Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. Bazen kırgınlıklar, küskünlükler duyuyorum. 'Sandığa gitmeyeceğim' falan bunlar doğru şeyler değil. Ben bunların olmayacağını da düşünüyorum. O anki kızgınlıkla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez. Sizin istediğiniz olmayabilir, başka zaman da sizin istediğiniz olacaktır. 'Benim istediğim olmazsa ben küserim' bu doğru bir şey değil. Bunu başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın."

İnce, "Küstüm, sandığa gitmiyorum" diyenlere de ters bir söz edilmemesi tavsiyesinde bulunarak, bu kişilerin de seçim yaklaştıkça havaya gireceğini ve işin değişeceğini belirtti.

İnce, şunları kaydetti:

"Onun için başta büyükşehirler olmak üzere el birliğiyle bunu kurtarabiliriz. 1989'daki gibi yapabiliriz. 1989'da hatırlayın o günleri, pek çoğumuz partide yöneticiydik o zamanlar başardık bunu, yeniden yapabiliriz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de 5 yıl sürmeyeceğinden adım gibi eminim. Eğer biz bu yerel seçimde başta büyükşehirler olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara olmak üzere buralardaki başarıyı taçlandırabilirsek, bunu gerçekleştirebilirsek emin olun bambaşka bir Türkiye olur. Sakın ha umutlarınızı yitirmeyin. Sakın umutsuzluğa düşmeyin, başarabiliriz."

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