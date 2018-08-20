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Partizan - Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

Beşikta'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynayacağı mücadele seyircisiz oynanacak. Partizan'ın, Tottenham'la oynadığı maçtaki ırkçı söylemler nedeniyle ceza aldığı belirtildi.

Partizan - Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak

Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan UEFA Avrupa Ligi

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