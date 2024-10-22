Paşabahçe'den Kütahya Porselen'e sevilen markaların indirimli ürünleri

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Sofralarınıza şıklık katacak bir kadeh. İster özel günlerde ister sıradan bir gününüzü özel kılmak için...
İndirimli fiyatı şu anda 346 TL.
Paşabahçe Timeless Golden Touch Kokteyl Kadehi
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Bu bardaklar uzun zamandır çok gündemde. Hala evinizde yoksa şimdi almanın tam zamanı.
2'li set olarak satılıyor.
Setin indirimli fiyatı şu anda 225 TL.
Emey Çift Cidarlı Cam Kupa BardakÜrünü İncele
Kütahya Porselen'in bu yemek takımı kalitesi ve şıklığı ile adeta göz kamaştırıyor.
6 kişilik takımın indirimli fiyatı şu anda 2605 TL.
Kütahya Porselen Bone İlay 26 Parça 6 Kişilik Yemek TakımıÜrünü İncele
İster dondurmalık olarak ister tatlı sunumlarında kullanabileceğiniz 6 adet cam kase.
Fiyatı şu anda indirimde 187 TL.
"Ürün gerçekten kaliteli ve gören herkesin link istediği bir ürün oldu. Dondurma ve puding için kullanıyorum. Ev hediyesi için de gayet uygun."Ürünü İncele
Şık bir masaya konabilecek kadar şık, bir o kadar da kullanışlı.
Fiyatı şu anda 179 TL.
Orret Home 900 ml Isıya Dayanıklı Cam Yağdanlık
"Ürün tam aradığımızdan, sağlam bir şekilde 1 günde elimize ulaştı."Ürünü İncele
Kahve kültürünüzü yeni bir boyuta taşıyacak şık bir fincan takımı.
Setin içerisinde 4 adet kahve fincanı ve 4 adet fincan tabağı bulunuyor.Fiyatı şu anda 526 TL.
Kütahya Porselen Rüya Desen Kahve Fincan Takımı
"Renkleri çok canlı boyutları da ideal."Ürünü İncele
Sade şıklıktan hoşlananların tercihi...
Göz yormayan ama kalitesini de her açıdan belli eden bir bardak seti. Boyutu da oldukça büyük.
6'lı meşrubat bardağının fiyatı şu anda sadece 265 TL.
Paşabahçe Amber Meşrubat Bardağı - 6'lı - Kendinden Mor Renkli
"Tam istediğim gibi boyutu gayet güzel büyük bir bardak. Kargo inanılmaz hızlıydı iki günde elimdeydi ve paketleme çok güzeldi. Kutunun içerisinde her bardak tek tek balon paketlere sarılmıştı."Ürünü İncele
Tombul çay bardaklarından hoşlananlar buna bayılacak.
Çayınızı servis etmek için mükemmel bir set.
Orret Home Keyfi Ala 6'lı Borosilikat Cam Çay Bardağı SetiÜrünü İncele
İndirimdeyken kaçırılmaması gerekenlerden...
Kaliteli dayanıklı ve şık.
İndirimli fiyatı 249 TL.
"Güzel bir ürün gerçekten. Karaca olunca pahalı oluyor tabi ama genellikle hakkını veriyor ürünleri."Ürünü İncele
12 parçadan oluşan setin içinde 6 adet fincan ve 6 adet fincan tabağı bulunuyor.
Sade ve şık bir set.
Hediyelik olarak da harika bir seçim olacaktır.
Fiyatı şu anda 316 TL.
"Senelerdir kullanıyorum memnunum bende görüp beğenen arkadaşıma hediye aldım."Ürünü İncele
Evlilik hazırlığında olanlar ya da takımını yenilemek isteyenler için harika bir fırsat.
Sade, şık, kaliteli ve zamansız bir yemek takımı.
Fiyatı indirimde 4163 TL.
Kütahya Porselen Bone Luz Form 27 Parça 6 Kişilik Yemek TakımıÜrünü İncele
Masanıza şıklık katacak 1700 cc'lik bir karaf.
Fiyatı şu anda 293 TL.
"Şarabın havalandırılması gerçekten önemli. Bu karaf çok iyi bir havalandırma sağlıyor ve şaraba değer katıyor. Şarabı doldurun ve biraz çalkalayın, farkı fark edeceksiniz."Ürünü İncele
Kaynak: Onedio
Bu içerik 22 Ekim 2024 yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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