PAŞADER’e destek sözü

AK Parti Bursa teşkilatı, Mustafakemalpaşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni (PAŞADER) ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan PAŞADER’i ziyaret etti. Bursa’da köklü dernekler arasında yer alan PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca, ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirerek derneğin kuruluş amacını anlattı. PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca, derneğin ve Mustafakemalpaşa’nın Bursa’nın ekonomisinde ve gelişimde önemli bir noktada olduğunu ifade etti. Atmaca, PAŞADER’in önemli etkinliklere imza attığını ve üye sayısıyla Bursa’da önemli bir noktada olduklarını belirterek, “Mustafakemalpaşa’mız ve Mustafakemalpaşalılar için her zaman birlik ve dayanışma içindeyiz. İlçemiz için derneğimizin üyeleriyle kalkınma ve ilerleme yolunda projelere imza atıyoruz. İlçemiz elinde bulundurduğu ekonomik gücüyle tarımın ve hayvancılığın yanı sıra sanayinin ve turizmde de önemli bir konumda. Dernek olarak ilçemiz için daha çok çalışıyor ve yeniliklere imza atıyoruz” dedi. Derneğin Beşevler’deki yeni binasına destek sözü veren siyasiler, PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca, Yönetim Kurulu ve Dernek üyeleriyle sohbet ederek beraberlik vurgusu etti.

“Canla başla Bursa için gece gündüz çalışıyoruz”

“Canla başla Bursa için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş dernek üyelerine projelerini anlattı. Aktaş, Mustafakemalpaşa 100 binin üzerinde nüfusu ve 130 mahallesiyle olan gelişmeye açık bir ilçemiz. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi önemli gelişmeler var. Hayvancılıkta önemli projelerimiz var” dedi.

Geleceğin vizyoner projelerini ortaya koyduklarını kaydeden Aktaş, “Bursa hızla büyüyor. 1 yılda nüfusunuz 30 bin arttı. Bursa gelişmesiyle ezberleri bozan şehir. Akıllı dokunuşlarla şehrin trafiğini rahatlattık” dedi.

Cumhur İttifakı’nın gönül ittifakı olduğunu kaydeden Aktaş, “Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu ortaya çıkmamıştır. Vatan, millet, devlet, bayrak duruşu olan bir ittifaktır. Rakibimiz ısrarla partisinin adını söylemiyor. Eş başkanları geçenlerde bir açıklama yaptı; "Doğu’da Kürdistan kuracağız batıda AK Parti kaybedecek." Karşımızda birbirine benzemezler var" diye konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş dernek üyeleriyle projelerini anlattı.

İki ilçe omuz omuza

Adnan Menderes Meydanı’nın yapımında büyük destek veren AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Taleplerinizin takipçisi olacağım” diyerek derneğe ve ilçeye desteklerinin devem edeceğini belirtti. Türkiye’nin ayağına çelme takmak isteyenler olduğunu ifade eden Ala, “15 Temmuz Darbe girişiminde başarılı olsalardı, polisinden askerine toplumun her kesimi birbirine düşerdi, Allah muhafaza iç savaş çıkardı. Milletimizle bunu bertaraf ettik. Bunu da sandıktan çıkan iradeyle yaptık” dedi.

İlçeye desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, her zaman Mustafakemalpaşalılara ağabeylik edeceğini ifade ederek, iki ilçenin omuz omuza vereceğini kaydetti.