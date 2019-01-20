HABER

Pasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde pasajda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Pasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde pasajda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı Aksoy Pasajı'nın giriş katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında pasajdaki bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarından eşyaları ve ürettiği ürünleri tahliye etti. Hafta sonu tatili olması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Alevlerin üst kattaki iş yerleri ile bitişiğindeki binada bulunan otele sıçramaması olası faciayı önledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Pasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldiPasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldiPasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldiPasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Kahramanmaraş'ta kömür kavgası: 2 yaralıKahramanmaraş'ta kömür kavgası: 2 yaralı
Hayvanları alıp paralarını ödemeyen dolandırıcılar, suçüstü yakalandıHayvanları alıp paralarını ödemeyen dolandırıcılar, suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.