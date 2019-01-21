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Pasajdaki yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde pasajda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde pasajda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı Aksoy Pasajı'nın giriş katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında pasajdaki bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarından eşyaları ve ürettiği ürünleri tahliye etti. Hafta sonu tatili olması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Alevlerin üst kattaki iş yerleri ile bitişiğindeki binada bulunan otele sıçramaması olası faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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