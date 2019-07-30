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Pasajın tuvaletinde intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, 23 farklı suçtan kaydı bulunan Gülhan Ö.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 23 farklı suçtan kaydı bulunan Gülhan Ö. (31), adliyenin yanındaki pasajın tuvaletinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Gülhan Ö., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesindeki Adliye Sarayı'nın yanında bulunan pasajda meydana geldi. Pasajın tuvaletinden silah sesi geldiğini duyanlar, içeri girdiklerinde, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Polis ekipleri ise kimlik tespiti yaparak, kadının Gülhan Ö. olduğunu saptadı. Polis, ayrıca elinde tabanca olan Gülhan Ö.'nün intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Ö., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhan Ö.'nün 23 farklı suçtan kaydının bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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