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Paşapınarı Anıtı yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Atatürk'ün, Erzurum Kongresi sonrası Sivas'a gelişinde karşılandığı yerdeki restore edilen Paşapınarı Anıtı'nın açılışı yapıldı

SİVAS (AA) - Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Erzurum Kongresi sonrası Sivas'a gelişlerinde Sivaslılar tarafından karşılandığı yere yapılan Paşapınarı Anıtı yenilendi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında restore edilen Paşapınarı Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin karşılandığı alanda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bazı semboller küçük gibi gözükse de anlamı çok büyüktür. Tarihsel bir misyonu vardır. Kongreye, Milli Mücadele'ye giden süreçte, ulusal bağımsızlık meşalemizin yakılmak istendiği süreçte burası çok önemli bir misyon içermektedir. Sivas halkının Atatürk'ü karşıladığı yerdir. Burasının muhafaza edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında birçok program yaptıklarını, 100 yıl önceki ruhu bugünün gençlerine aktardıklarını ve bu tarihi, adına yakışır şekilde kutladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından anıt açıldı.

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Paşapınarı Sivas vali salih ayhan

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