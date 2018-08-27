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Pasaport, kimlik ve ehliyet belgelerinde işlem rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, bugün saat 18.00 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı bildirildi

İçişleri Bakanlığından, bugün saat 18.00 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden, "2 Nisan'da başlayan '3'ü Bir Yerde' uygulaması sonrası günlük işlem rekoru." başlıklı açıklama yapıldı.

Bugün saat 18.00 itibarıyla 8 bin 977 pasaport, 15 bin 625 sürücü belgesi ve 103 bin 382 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmak üzere toplam 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı belirtildi.

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